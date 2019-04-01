Тюменцев приглашают на насыщенную "Библионочь"

| Фото: tonb.ru | Фото: tonb.ru

VIII Всероссийская акция "Библионочь-2019" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 19 апреля с 19 до 24 часов, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Фишкой “Библионочи” станет возможность получить эксклюзивный читательский билет (при наличии паспорта) с логотипами "Библионочь-2019" и "Год Театра в Российской Федерации".

Главная тема вечера – "Весь мир – театр". Гостей научной библиотеки и ее филиалов ждут 54 площадки с увлекательными мероприятиями.

На первом этаже будут работать 10 площадок. Тюменцы смогут принять участие в различных мастер-классах, например, по китайской каллиграфии, по игре в шахматы. С 20 до 22 часов пройдут обзорные экскурсии по библиотеке.

На втором этаже будут работать три площадки. Здесь пройдут лекции "Культура и традиции – связь поколений", "Театр и литература в восточной культуре", "Привычки для счастья", "Стиль и этикет: правила уместности".

На третьем этаже посетителей ждут семь площадок. Здесь пройдут мастер-классы "3D рисование" и по кукловождению. Будет работать киноклуб "Молодость", в рамках которого состоится встреча с актером Тюменского драматического театра Сергеем Белозерских.

На четвертом этаже тюменцев ждут интерактивная площадка "Бутафорский цех" от молодежного театра "Ангажемент", мастер-классы "Грим", фотозона "Костюмерная" и многое другое. С 19 до 23 часов состоится сбор групп на экскурсии в книгохранение и редкий фонд.

Закроется "Библионочь-2019" в 23 часа 30 минут завораживающим фаер-шоу "Книжная феерия" от театра огня "Семаргл".

Также тюменцев приглашают в детскую библиотеку им. К. Я. Лагунова" (ул. Тульская, 4/3). Здесь "Библионочь-2019" продлится с 18 до 21 часов. Маленьких гостей и их родителей ждут 19 площадок. Для посетителей приготовили мастер-класс по актерскому мастерству "Бибилиопробы"; световое шоу-сказка "Золушка", интерактивную площадку "Блеск-тату"; викторину "Театральные загадки". Во время закрытия VIII Всероссийской акции "Библионочь-2019" выступят участники театра “Гелиос” со световым шоу "Северное сияние".

Также семь площадок откроют в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84). Они проработают с 17 до 20 часов. Гостей ждут театральный буфет "Летучая мышь" – книжная "дегустация", бутафорский цех для детей "Ожившая сказка", театральный капустник "Овации с улыбкой".

Вход свободный. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.