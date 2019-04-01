  • 14 апреля 201914.04.2019воскресенье
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у жителя Тюмени

Происшествия, 09:36 14 апреля 2019

Гашишное масло изъяли полицейские у 22-летнего молодого человека на 40 километре автодороги Тюмень-Омск. Возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль Nissan. Пассажир заметно нервничал, что вызвало подозрения у инспекторов.

Сотрудники полиции приняли решение провести личный досмотр, для чего привлекли в качестве понятых водителей проезжавшего автотранспорта. В кармане куртки молодого человека полицейские обнаружили наркотическое вещество.

Экспертиза показала, что изъятое – гашишное масло, массой около 6 грамм. Молодой человек признался, что наркотик приготовил в домашних условиях из собранной возле дома конопли для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:36 14.04.2019Сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у жителя Тюмени
12:32 13.04.2019Уголовное дело возбуждено по итогам контртеррористической операции в Тюмени
07:54 13.04.2019Контртеррористическая операция успешно завершена в Тюмени
02:16 13.04.2019Бандиты, связанные с ИГИЛ, нейтрализованы в Тюмени