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Ветераны в мае бесплатно доедут до Москвы, Санкт-Петербург и Калининграда

Общество, 14:32 16 апреля 2019

РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Более 700 участников и инвалидов Великой Отечественной войны планируют поехать в мае в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Белгород, Псков и другие города России по бесплатным билетам, сообщает РЖД.

Напомним, в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД в течение мая обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам войны в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении.

Количество поездок не ограничено. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить бесплатный билет можно только в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Сборы за оформление проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих лиц не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе за постельные принадлежности и питание.

В ходе поездки все ветераны получат подарки от перевозчиков.

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# бесплатный проезд , ветераны Великой Отечественной войны , РЖД

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