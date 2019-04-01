Студенты колледжей сыграют в мини-футбол

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди профессиональных образовательных организаций Тюмени пройдут с 17 по 19 апреля на стадионе гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49). Начало в 10 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

За право быть лучшими в этом виде спорта сразятся девять команд юношей и шесть команд девушек.

В соревнованиях участвуют Западно-Сибирский государственный колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Техникум индустрии и питания, коммерции и сервиса, Колледж экономики, управления и права, Колледж транспорта, технологий и сервиса, Колледж водного транспорта, Техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменский лесотехнический техникум, Медицинский колледж.