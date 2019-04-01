В Тюмени появился новый филиал Университета для старшего поколения

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Новый филиал Университета для старшего поколения открылся в Тюмени при поддержке ТОСов и общественников.

Творческое объединение "Культура" и территориальное общественное самоуправление "Новый Мыс" поддержали этот социальный проект. Университет будет работать по адресу: Тюмень, ул. Феликса Аржанова, 39.

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, первый филиал Университета старшего поколения был открыт два года назад на базе областной библиотеки им. Менделеева с подачи регионального Союза пенсионеров.

Все обучение будет бесплатным. Представители старшего поколения смогут освоить английский язык, хореографию, физкультурно-оздоровительное и культурно-досуговое направления. Формирование групп начнется с 1 сентября, срок обучения - три года. По окончанию занятий студентам выдадут сертификат.