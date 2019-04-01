Тюменский инклюзивный центр принял четвертый поток студентов

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Четвертый поток курсов проекта "Инклюзивный центр" начался на базе Западно-Сибирского государственного колледжа.

Слушатели курсов, которые являются преподавателями ссузов, продолжают получать новые навыки в инклюзивном образовании. К примеру, эксперт Светлана Рашевская провела занятие в сфере правовой грамотности для людей с ОВЗ. О своей организации через видеоконференцсвязь рассказал председатель ноябрьской городской организации инвалидов "Таганай" Сергей Богдановский.

Перед студентами в будущем выступят чемпионы Кубка мира по танцам на колясках Виктор Погорелов и Марина Котманова, общественники Рашид Хамзин и Алексей Боровиков и другие, сообщают в Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Организаторы обучающего курса: социально направленная организация людей с ограниченными возможностями "Вдохновение" и Западно-Сибирский колледж при поддержке Фонда президентских грантов, Общественной палаты Тюменской области и Альянса СО НКО Тюменской области.