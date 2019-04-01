Вопросы самореализации женщин в современном обществе обсудят в Тюмени

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Вопросы самореализации женщин в современном обществе обсудят тюменские общественники 19 апреля. Мероприятие пройдет в конференц-зале тюменского городского общественного центра "Дом НКО" (ул. Севастопольская, 2а).

Организатор - участник Альянса социально-ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, Женский альянс "Обретая крылья".

По словам лидера альянса Ольги Зубаревой, на круглом столе планируется затронуть такие темы, как женская самореализация, ее совмещение в бизнесе и личной жизни, соединение настоящей женственности и успеха во внешнем мире.

О том, какая женщина может сказать, что она полностью самореализовалась в жизни и способствует ли успех в личной жизни или карьере самореализации поговорят также представители общественных организаций "Наше счастье 7я", "Помощь рядом" и "Здоровый город".

Начало мероприятия в 15 часов. Вход свободный. Предварительная регистрация по телефону: 8 909 185 76 36, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.