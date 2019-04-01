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Тюменским школьникам рассказали о безопасности на дорогах

Общество, 10:53 12 апреля 2019

Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

О правилах безопасного перехода проезжей части и поведении в общественном транспорте рассказал школьникам председатель Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" Андрей Гаврин. Открытый урок проходил в начальных классах тюменской школы № 45.

Руководитель областного ВОА познакомил детей с основными правилами дорожного движения и привел примеры ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние пешеходы. Отдельно Андрей Гаврин указал на необходимость использования светоотражающих элементов в темное время суток.

Занятие проходило в игровой форме, а в конце ребятам показали учебный фильм-пособие "Правила безопасности пешеходов", сообщили в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Преподаватель младших классов Нина Кадочникова поблагодарила гостя за интересную встречу и отметила, что мероприятие очень своевременно, так как с наступлением теплого времени года дети стали проводить на улице много времени.

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# детская безопасность , общественные организации , пешеходы , школьники

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