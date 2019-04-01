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Юные волонтеры поучаствовали в субботнике на ММС

Общество, 18:26 11 апреля 2019

Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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12 мешков мусора собрали юные волонтеры во время субботника в районе ММС, который прошел 10 апреля. Организаторами мероприятия выступило тюменское региональное общественное движение “ММС Добрые соседи”.

Как отметил руководитель движения Руслан Сарипов, подобного рода акции играют важнейшую роль в пропаганде экологических ценностей.

Общественное движение “ММС Добрые соседи” появилось в начале 2019 года, но уже провело ряд запоминающихся акций, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области. Например, в марте они раздавали бесплатную домашнюю выпечку жителям микрорайона ММС. Кроме того, движение присоединилось к всемирному флешмобу по раздельному сбору и сортировке бытовых отходов.

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# волонтеры , общественные организации , субботник , уборка мусора

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