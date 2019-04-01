Тюменских ветеранов порадовали юные цирковые артисты

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Цирковым представлением порадовали постояльцев тюменского пансионата для ветеранов войны и труда юные артисты цирковой студии "Звездная пыль" 10 апреля.

Во время выступления артистов ветераны не только получали удовольствие от зрелища, но и сами присоединись к нему, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области. К примеру, тюменка Наталья Ивановна Морозова выступила на сцене с жонглированием, чем очень удивила и порадовала гостей праздника.

Одна из организаторов концерта, артистка цирковой студии "Звездная пыль" Ксения Павлова рассказала, что главной задачей такой арт-терапии она видит раскрепощение людей. Студия "Звездная пыль" расположена в Центре развития творчества "Продвижение" (Тюмень, ул. Феликса Аржанова, 39).