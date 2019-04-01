  • 11 апреля 201911.04.2019четверг
  • USD64,7373
    EUR72,9460
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменских ветеранов порадовали юные цирковые артисты

Общество, 18:37 11 апреля 2019

Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Цирковым представлением порадовали постояльцев тюменского пансионата для ветеранов войны и труда юные артисты цирковой студии "Звездная пыль" 10 апреля.

Во время выступления артистов ветераны не только получали удовольствие от зрелища, но и сами присоединись к нему, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области. К примеру, тюменка Наталья Ивановна Морозова выступила на сцене с жонглированием, чем очень удивила и порадовала гостей праздника.

Одна из организаторов концерта, артистка цирковой студии "Звездная пыль" Ксения Павлова рассказала, что главной задачей такой арт-терапии она видит раскрепощение людей. Студия "Звездная пыль" расположена в Центре развития творчества "Продвижение" (Тюмень, ул. Феликса Аржанова, 39).

Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# общественные организации , пожилые люди , цирк

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 11.04.2019Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни
19:01 11.04.2019Эксперты Национального лесного форума оценили лесопарк "Гилевская роща" в Тюмени
18:59 11.04.2019Тюменские студенты стали призерами международной конференции I-Customs
18:48 11.04.2019Идеи тюменской молодежи получат финансовую поддержку