Альянс СО НКО Тюменской области начал работать на Ямале

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Далее в сюжете Тюменским школьникам рассказали о безопасности на дорогах

Региональная общественная организация “Центр поддержки и развития некоммерческих организаций Ямала” присоединилась к Альянсу социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.

Впервые в объединение гражданских активистов региона вошла организация из другого субъекта страны, сообщают в Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Это произошло во многом благодаря прошедшему в Санкт-Петербурге очередному этапу работы “Школы региональных экспертов”, где принял участие председатель Альянса СО НКО Михаил Мельцер. Именно после знакомства на площадке школы руководитель ресурсного центра НКО из Ямало-Ненецкого автономного округа Инна Тереш приняла решение присоединиться к тюменскому объединению.

Центр поддержки и развития некоммерческих организаций Ямала был создан в 2013 году. Он предоставляет юридические консультации, помогает продвижению НКО в интернете, предлагает фандрайзинговые услуги, консультации по бухгалтерскому учету и всем видам отчетности НКО, проводит тренинги и мероприятия.

Регулярно услугами центра пользуются около 50 общественных организаций ЯНАО. За шесть лет работы центр помог оформить более 200 проектных заявок на грантовые конкурсы и субсидии. Из них треть получили финансовую поддержку. Также благодаря работе Центра 18 организаций смогли юридически зарегистрироваться.

Также при поддержке центра весной 2018 года на Ямале был проведен II межрегиональный форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов, собравший представителей некоммерческих организаций и реабилитационных центров со всей России.

Председатель Центра поддержки и развития некоммерческих организаций Ямала Инна Тереш считает, что благодаря вступлению в Альянс СО НКО Тюменской области получится организовать продуктивное и взаимовыгодное равноправное сотрудничество некоммерческих организаций округа и юга Тюменской области. В итоге оно позволит существенно повысить уровень и объем помощи, предоставляемой общественным объединениям в обоих регионах.

Председатель Альянса СО НКО, Михаил Мельцер отметил, что расширение географии работы – это значительный шаг на пути объединения НКО и достижения социально-значимых целей, которых добивается третий сектор.