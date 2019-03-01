Тюменские общественники представили регион в Санкт-Петербурге

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Участие в работе “Школы региональных экспертов” в Санкт-Петербурге приняли тюменские общественники.

Около 30 представителей общественного сектора и из разных регионов России собрались в Петербурге для участия в интенсивном тренинге по разным экспертным компетенциям. Авторы этой программы – резиденты пространства "НКО-кухня": благотворительный фонд "Добрый город Петербург" в партнерстве с Центром развития некоммерческих организаций и Содружеством добрых городов.

Тюмень в "Школе региональных экспертов" представлял лидер Альянса СО НКО Тюменской области и член совета региональной общественной палаты Михаил Мельцер. Он признался, что эти три дня интенсива позволили участникам программы познакомиться друг с другом и опытными экспертами федерального уровня, улучшить свои экспертные навыки презентации, выступления, работы с заказчиком, формирования имиджа.

Также тюменец подчеркнул, что подобные проекты помогают региональному эксперту сформировать новые компетенции, получить экспертный опыт и полезные связи в других субъектах страны. Участник программы за короткий срок выходит на новый уровень личного и профессионального развития при поддержке экспертного сообщества.

Заочный этап "Школы региональных экспертов" будет проходить с апреля по октябрь 2019 года и завершится выпускным на Конференции добрых городов в Санкт-Петербурге.

Отметим, что это - уже вторая "Школа региональных экспертов". На первой свои экспертные компетенции повысили 30 коллег из разных регионов страны. Многие из участников первого проекта добились ощутимых результатов. Так, Виктория Щелкова из Екатеринбурга организовала конференцию "Урал.Фандрайзинг", Руслан Шекуров из Казани вместе со своей командой стал победителем общероссийского чемпионата по решению кейсов в управлении НКО, а Джамиля Семененко из Барнаула открыла первый в своем городе благотворительный магазин, сообщают в Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.