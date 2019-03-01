В конкурсе "Активное поколение" общественники могут получить крупный грант

| Фото: Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" | Фото: Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение"

До 100 тыс. грантовых рублей могут получить авторы социальных проектов, направленных на создание и развитие в сообществах устойчивых моделей коллективной заботы для старшего поколения.

Благотворительный фонд развития Тюмени объявляет конкурс социальных проектов "Активное поколение", который пройдет при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

К участию приглашают некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, имеющие опыт работы с целевой группой проекта, государственные и муниципальные учреждения Курганской и Тюменской областей.

Преимущество будут иметь проекты, предполагающие дальнейшее развитие и устойчивость, направленные на достижение долгосрочного социального эффекта, развитие форм коллективной заботы об одиноких пожилых людях, предусматривающие активное участие пожилых людей в реализации проекта, реализующиеся в малых городах (с населением до 52 тыс. человек) и сельских районах.

Заявки принимаются до 17 часов 22 апреля, объявление итогов - 30 мая. Все подробности, положение конкурса, форма заявки - на сайте Благотворительного фонда развития Тюмени.