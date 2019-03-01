Гранты на спортивные проекты получили тюменские общественники

| Фото: sport.admtyumen.ru | Фото: sport.admtyumen.ru

Восемь проектов тюменских общественников поддержал грантом департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Всего на конкурс в 2019 году было подано 27 проектов. Победители получат субсидию в размере до 300 тыс. рублей.

Среди них - региональная федерация волейбола с проектом для начинающих спортсменов "Путь к волейбольному олимпу" и спортивный клуб единоборств "Раджа Файт", планирующий мероприятия по привлечению подростков к занятиям различными видами единоборств.

Олимпийский совет Тюменской области получит субсидию на пропаганду физической культуры и спорта, а Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству "Грин-Ландия" - на привлечение к занятиям физкультурой и спортом детей из частных учреждений дошкольного образования.

Также финансовую поддержку на реализацию проектов для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья получили областное отделение Всероссийского общества инвалидов и региональная общественная организация инвалидов "Равные возможности" из Тобольска.

Дебютанты конкурса - Тюменская региональная общественная организация "Федерация ездового спорта" - благодаря гранту продолжат развитие и популяризацию своего направления, а автономная некоммерческая организация социальной поддержки, развития и укрепления здоровья "Пристань добрых дел" из Ялуторовска привлечет к систематическим занятиям фитнесом людей старшего поколения.

Представитель общественного совета при департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Геннадий Марьясов отметил, что в 2019 году гражданские активисты представили на конкурс очень много интересных проектов как для подрастающего поколения, так и для жителей старшего возраста, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, конкуренция среди них была высокой. Он выразил надежду на то, что победители достойно реализуют свои проекты.