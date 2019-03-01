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Молодежная администрация Тюмени и общественники договорились о сотрудничестве

Общество, 17:29 29 марта 2019

Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Перспективы развития организаций третьего сектора обсудили на совместном мероприятии альянса социально ориентированных НКО Тюменской области и молодежной администрации Тюмени.

Спикером семинара стал член совета Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер.

Мероприятие посетили как начинающие общественники и управленцы, так и опытные представители третьего сектора региона. На встрече Михаил Мельцер подробно осветил перед собравшимися специфику деятельности НКО и особенности его взаимодействия со структурами государственной власти, органами территориального общественного самоуправления, СМИ и гражданами. Кроме того, участники обсудили социальное проектирование, вопросы государственной поддержки некоммерческих организаций и экспертной работы в общественной сфере.

Участники семинара познакомились с опытом реализации крупных социальных проектов членов Альянса СО НКО, среди которых “Фестиваль соседей”, “Тюменская дармарка”, “Молодежная финансовая инициатива” и другие. Эксперт поделился с будущими общественными деятелями передовыми знаниями и тенденциями в социальной сфере, который он перенял у гражданских активистов федерального уровня.

По итогам встречи было принято решение организовать рабочие группы с привлечением членов молодежной администрации и экспертов альянса СО НКО для совместной разработки и реализации социальных проектов, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

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# молодежная администрация Тюмени , Общественная палата , социально ориентированные некоммерческие организации

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