Молодежная администрация Тюмени и общественники договорились о сотрудничестве

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Перспективы развития организаций третьего сектора обсудили на совместном мероприятии альянса социально ориентированных НКО Тюменской области и молодежной администрации Тюмени.

Спикером семинара стал член совета Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер.

Мероприятие посетили как начинающие общественники и управленцы, так и опытные представители третьего сектора региона. На встрече Михаил Мельцер подробно осветил перед собравшимися специфику деятельности НКО и особенности его взаимодействия со структурами государственной власти, органами территориального общественного самоуправления, СМИ и гражданами. Кроме того, участники обсудили социальное проектирование, вопросы государственной поддержки некоммерческих организаций и экспертной работы в общественной сфере.

Участники семинара познакомились с опытом реализации крупных социальных проектов членов Альянса СО НКО, среди которых “Фестиваль соседей”, “Тюменская дармарка”, “Молодежная финансовая инициатива” и другие. Эксперт поделился с будущими общественными деятелями передовыми знаниями и тенденциями в социальной сфере, который он перенял у гражданских активистов федерального уровня.

По итогам встречи было принято решение организовать рабочие группы с привлечением членов молодежной администрации и экспертов альянса СО НКО для совместной разработки и реализации социальных проектов, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.