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Проект тюменских общественников #РоссияЧитает поддержал Денис Майданов

Общество, 20:05 29 марта 2019

тюменского Медиацентра «Зоркий» | Фото: тюменского Медиацентра «Зоркий»

Заслуженный артист РФ, певец и композитор Денис Майданов поддержал флешмоб тюменских общественников "Россия читает". Он в видеоформате рассказал о цикле "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, который был его любимой историей в детстве.

Певец пояснил, что первую книгу этой истории ему подарили на день рождения. Сказочный мир Волкова так впечатлил Дениса, что он впоследствии прочитал все шесть частей цикла. Увидеть видеоролики акции и узнать о любимых книгах знаменитых людей, лидеров мнений можно в группе проекта или на канале YouTube.

Всероссийский литературный проект "Россия читает" проходит уже второй месяц. В нем приняли участие директор и худрук "Коляда-театра", заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда, 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский, певица, полуфиналистка шоу "Новая звезда-2" Ляйсан Мингазова, представители исполнительной и законодательной власти Уральского федерального округа, члены Общественной палаты и лидеры молодежных объединений Тюменской области.

Для того, чтобы принять участие, нужно записать на видео свои впечатления о любимой книге российских авторов, призвать к участию в проекте "Россия читает", после чего разместить видео в социальных сетях под хэштегом #РоссияЧитает.

Проект организован тюменским медиацентром "Зоркий" при поддержке Совета по молодежной политике при полпреде президента РФ в УФО и Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области.

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# видеоролики , социально ориентированные некоммерческие организации , флешмоб , художественное чтение

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