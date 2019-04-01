Тюменские общественники обсудят в "Точке кипения" реализацию нацпроектов

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации приоритетных национальных проектов и программ обсудят в тюменской "Точке кипения" 17 апреля.

Целью организаторов круглого стола также станет обеспечение коммуникации между СО НКО и профильными органами власти в вопросах подготовки и проведения совместных проектов, направленных на достижение результатов и показателей нацпроектов.

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, гражданские активисты региона на протяжении многих лет реализуют сотни социальных проектов, которые направлены на решение острых социальных проблем, имеют в этом вопросе значительный опыт и широкий спектр уникальных и эффективных методик.

Привлечение СО НКО и использование имеющегося потенциала третьего сектора в этой сфере - это механизм, который может обеспечить значительное повышение эффективности реализуемых органами власти программ и мероприятий по исполнению приоритетных национальных проектов.

В то же время в этом вопросе между государственным сектором и НКО еще не налажено эффективное взаимодействие. СО НКО недостаточно информированы о деятельности органов власти в этих вопросах, не знают, каким образом их проекты могут быть адаптированы к задачам исполнения указа президента и в каких сферах они могут быть полезны.

Итогом круглого стола станет определение возможных направлений привлечения СО НКО к соисполнению мероприятий, разработанных органами власти для реализации положений указа президента и старт формирования планов межсекторного взаимодействия в сфере приоритетных национальных программ.

Мероприятие пройдет на территории пространства совместной работы "Точка кипения" (тюменский технопарк, ул. Республики 142, 2 этаж) 17 апреля с 14 до 17 часов. Регистрация для участников по электронной почте politreyd@bk.ru.