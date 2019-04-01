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Тюменские отцы снимут видеоинструкции по детской безопасности

Общество, 09:04 10 апреля 2019

Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

Создать методические рекомендации в формате нескольких видеороликов о детской безопасности дома намерены активисты Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Напомним, за минувшую неделю произошло два случая выпадения детей из окон в Уральском федеральном округе.

Тюменские отцы обратились к горожанам с просьбой помочь в создании видеороликов: написать вопросы по обустройству жилья средствами безопасности и свои предложения в комментариях либо в личные сообщения в группу проекта. Такая совместная работа позволит сделать инструкции максимально информативными и полезными, считают общественники.

По словам заместителя председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в регионе Николая Петренко, первый ролик появится в социальных сетях уже на следующей неделе.

Отметим, команда проекта "Отцовский meet-up" проводит акцию "Безопасность 0+", во время которой в квартирах молодых семей в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Тобольске и Сургуте устанавливают устройства профилактики детского травматизма и рассказывают родителям о мерах предосторожности, которые позволят обезопасить ребенка в доме. Акция реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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Дарья Казакова

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# видеоролики , детская безопасность , окно , Совет отцов

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