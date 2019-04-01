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РЖД: более пятисот маломобильных людей в Тюмени получили помощь

Общество, 19:49 23 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 570 маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на тюменском железнодорожном вокзале с начала 2019 года. Большая часть заявок поступает на вокзалы через центр содействия мобильности, сообщает РЖД.

В январе–марте на вокзалах Свердловской железной дороги услугами помощи и сопровождения воспользовались 2 тыс. 96 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Это на 12 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На вокзалах и станциях СвЖД обеспечен беспрепятственный доступ к основным функциональным зонам. В местах перепада высот устанавливаются пандусы, лифты и другие подъемные устройства. Для ориентирования слабовидящих пассажиров обустраиваются тактильно-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Кассовые залы и залы ожидания оборудуются индукционными системами для слабослышащих. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, адаптируются билетные кассы. Также обеспечивается доступность санитарных комнат, оборудуются места отдыха для маломобильных пассажиров в залах ожидания.

Центр содействия мобильности ОАО РЖД работает в круглосуточно без выходных. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону 8 (800) 775-00-00 добавочный 1 (в тоновом режиме), электронному адресу info@rzd.ru, а также на официальном сайте pass.rzd.ru (раздел "Пассажирам с ограниченными физическими возможностями").

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# маломобильные граждане , РЖД

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