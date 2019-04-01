В Тюмени омич получил срок за наркоторговлю

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

К шести годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен 37-летний житель Омска по решению Тюменского районного суда, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.30 п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети интернет, в крупном размере".

Как следует из материалов уголовного дела, 28 декабря 2018 года омич, находясь в Екатеринбурге, забрал из тайника три вида наркотиков (гашиш, d-Лизергид и производное N-метилэфедрона) общей массой более 0,5 кг. Большую часть гашиша и d-Лизергид он поместил в два тайника у поселка Бобровский Свердловской области и через несколько дней вернулся в Омск.

5 января 2019 года мужчина с оставшимся гашишем и N-метилэфедроном на арендованном автомобиле Nissan Wingroad выехал в Екатеринбург. На стационарном посту полиции "Богандинский" под Тюменью автомобиль был остановлен. Водитель во время проверки документов заметно нервничал, краснел и бледнел. Полицейскому даже показалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Было принято решение о досмотре машины, в ходе которого в вязанной шапке на заднем сиденье и в багажнике обнаружены наркотики.

7 января наркотики изъяли из тайников у поселка Бобровский Свердловской области.