Турнир Тюмени по самбо начнется у Вечного огня

| Фото: Тюменская региональная федерация самбо | Фото: Тюменская региональная федерация самбо

Более 150 спортсменов примут участие в открытом турнире города Тюмени по самбо, посвященном Дню Победы, который пройдет в Тюменском индустриальном университете 4 мая. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик.

Турнир откроется на Исторической площади Тюмени, где все участники, судьи, болельщики возложат цветы к Вечному огню. С песнями военных лет выступит хор Тюменского государственного института культуры.

"В марте мы подписали соглашение о сотрудничестве с региональным отделением движения "Бессмертный полк", и в год 75-летия Победы наш турнир будет официально проходить совместно с ними. Это важно потому, что ребята-спортсмены приходят к мемориалу с портретами дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны, рассказывают о том, в каких краях они воевали, в каких войсках служили. Так будет и на открытии турнира этого года", - подчеркнул руководитель региональной федерации самбо.

Борьба за призовые места пройдет в трех возрастных категориях: среди юношей старше 11 лет, мужчин старше 17, а также среди взрослых в двух видах – спортивном и боевом самбо.

"Турнир имеет статус городского, но на него приезжают команды из регионов Уральского федерального округа, заявились самбисты из Казахстана. Традиционно на нем выступают курсанты ТВВИКУ, по опыту предыдущих четырех турниров – это представители около десяти стран", – рассказал Николай Мыцик.

Отличительная черта турнира, посвященного Дню Победы, - две церемонии награждения. На первой победителям вручают медали, грамоты, ценные призы. Во время второй настоятель одного из тюменских храмов вручает призерам иконы Георгия Победоносца.

По словам Николая Мыцика, церемония также связана с сохранением традиций. Георгий Победоносец изображен на гербе России, в геральдике Вооруженных сил, МВД и служит покровителем всех воинов, силовых структур.

Самбо – национальный вид спорта России и, как считает руководитель региональной федерации самбо, его представители должны развивать не только боевое искусство, но и традиции.

"Герб страны, георгиевская лента – наши подрастающие борцы должны знать, как они связаны, в чем их величие и значимость, ведь патриотизм нужно чувствовать. И элемент веры тоже часть воспитания духа. Так как среди победителей есть представители других религий, мы заранее говорим, что икону они могут передать, подарить кому-то из православных друзей, знакомых. И просим не выходить на награждение тех, кому она не нужна. Но за пять лет проведения соревнований никто еще ни разу не отказался, относятся с полным пониманием и уважением, и это радует. Наши дети, иностранные студенты, занимаясь самбо, получают не только профессиональные знания, но и впитывают культуру – это и есть сохранение традиций", - высказал свою точку зрения Николай Мыцик.

Ирина Кургузова