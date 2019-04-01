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В Тюмени пару осудят за попытку сбыта наркотиков

Происшествия, 18:32 24 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину и женщину, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

48-летний тюменец дважды был судим за наркопреступления и в январе 2017 года освободился из мест лишения свободы. В декабре 2018 года мужчина вступил в сговор на сбыт наркотиков со своей сожительницей.

Тюменец из тайника в лесу забрал синтетический наркотик массой более 320 гр, сделал три закладки. Затем он с сожительницей поехал за наркотиком для себя. Тюменец забрал наркотик из тайника, после чего пара была задержана полицией. Сожители находились в состоянии наркотического опьянения. Наркотические средства были изъяты по месту проживания наркодельцов и из закладок.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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