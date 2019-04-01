В Тюмени второй раз пройдет песенный марафон "Песни победы"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Второй песенный марафон "Песни победы" пройдет в Тюмени 15 и 16 мая. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк" Галина Валуева.

"В 2018 году было много хороших отзывов, выступили более 30 коллективов и всем очень понравилось. Решили повторить", - пояснила она.

15 мая в ДК "Строитель" с 11 до 18 часов пройдет марафон "Песни победы". Организаторы просят всех желающих принять в нем участие, обратить внимание на репертуар и обратиться к песням фронтовых лет и песням о войне, которые незаслуженно забыты и звучат редко.

"Чтобы не звучала одна "Катюша" или "Смуглянка", - сказала она. - Песен много хороших и разных. Тогда интересно будет всем".

16 мая с 15 до 17 часов там же состоится гала концерт марафона "Песни победы", на который пригласят ветеранов и всех желающих.

Организаторы обращаются к потенциальным участникам-певцам с просьбой вместе с заявкой на участие присылать минусовку музыкального сопровождения.

Борис Олейник