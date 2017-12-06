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Памятный знак в честь героев тыла установили в Каскаре

10:41 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

Памятник труженикам тыла открыли в с. Каскара Тюменского района.

В центре села, возле школы, установили памятный камень, как символ благодарности потомков тем, кто ковал победу в Великой Отечественной войне здесь, в тылу. 

За годы войны с территории Тюменского района ушли на фронт 7 тыс. 374 человека, не вернулись домой 3 тыс. 888.  Из самой Каскары сражались за Родину более 200 человек, треть из них не увидела больше родной дом. 

В отсутствии мужчин дети и подростки овладевали новыми профессиями, снабжали фронт хлебом, теплыми вещами и продуктами. В 1942 году жители Каскары заняли первое место в районе по сдаче молока. В то время колхоз "Кызыл шарык" ("Красный восток") возглавляла 24-летняя Фануза Манапова, которая и после войны руководила колхозом до самой пенсии. На сегодняшний день 740 жителей Тюменского района носят звание "Труженик тыла", в том числе в с. Каскара – 50 человек. Многие из них пришли на торжественную церемонию открытия памятника. 

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

Глава Тюменского района Светлана Иванова поблагодарила земляков-участников трудового фронта за вклад в победу: "Ваш трудовой подвиг сравним с подвигом фронтовиков. Своим трудолюбием, упорством, оптимизмом вы заложили основу сильного и могущественного государства, подарили своим детям и внукам счастливое будущее". 

Она подчеркнула, что открытие памятника – это наш долг перед теми, кто, надломленный тяжелым трудом, рано ушел из жизни. До 75-летия Победы такие памятные камни появятся в каждом муниципальном образовании Тюменского района, сообщает управление информационной политики и информатизации муниципалитета.

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Теги: Герои тыла , Тюменский район , Великая Отечественная война , труженики тыла , Светлана Иванова , Память Победы
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