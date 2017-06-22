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Тюменцы почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

09:21 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото «Молодой Гвардии Единой России»
Продолжение: Тюменцы почтили память солдат Победы

Тюменцы собрались в 4 часа утра на Исторической площади Тюмени у Вечного огня и почтили память солдат Великой Отечественной войны в рамках акции "Свеча памяти".

Они возложили цветы к мемориалу Вечного огня и отдали дань памяти минутой молчания.

Руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Роман Рзаев и руководитель кадров следственного управления следственного комитета РФ по Тюменской области Наталья Луканина выступили перед собравшимися и отметили важность подобных акций. На мероприятии был поднят "Меч войны", охваченный огнем. Огонь символизирует тот тяжелый бой, который велся на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Помимо гостей и жителей Тюмени акцию посетили представители Тюменской таможни, прокуратуры Тюменской области и Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

"В этом году мы призвали жителей города почтить память героев Великой Отечественной войны, и на это призыв отозвалось большое количество людей. Мы рады, что тюменцы помнят и чтут подвиг советских солдат", - прокомментировал заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.

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фото «Молодой Гвардии Единой России»
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Теги: Великая Отечественная война , День памяти и скорби
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