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Тюменцы почтили память солдат Победы

10:05 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, начались в Тюмени с раннего утра. Одним из центральных событий стало возложение цветов и венков у мемориала на площади Памяти и Вечного огня на Исторической площади. 

Традиционно участие в нем принимает губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Вместе с ним почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков пришли фронтовики, труженики тыла, представители правительства области и администрации Тюмени, ветеранских организаций, депутаты городской и областной дум, студенты и школьники. 

Красные гвоздики на камне, трогательные строки и минута молчания - вместе с другими городами Тюмень доказала, что никто из героев войны не забыт, память о них чтут и передают подрастающему поколению.

Завершил митинг троекратный залп из орудий почетного караула. Отдавая воинские почести героям Великой Отечественной войны, перед мемориалами торжественным маршем прошли воины Тюменского гарнизона.

Напомним, подобные митинги проходят во всех муниципалитетах области. В 10 часов в Тюмени на Цветном бульваре горожане хором споют "Священную войну". В 12 часов на восьми площадках начнется акция "Минута памяти". В музеях весь день будут проходить экскурсии и выставки на военную тематику. 

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: Великая Отечественная война , Владимир Якушев , День памяти и скорби , митинг
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