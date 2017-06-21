Музеи Тюмени и Тобольска проведут мероприятия в День памяти и скорби

Фото ТМПО

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проведет Тюменское музейно-просветительское объединение 22 июня.

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник предложит комплекс мероприятий, объединенных темой "Великие правнуки Победы". Они пройдут в Губернской судебной управе, где размещен выставочный проект "Единый дух Победы", сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Тюменский музей "Городская Дума" приглашает на пешеходную экскурсию "Вечный огонь – вечная память", которая стартует в 12 часов дня на Исторической площади. Тюменцы познакомятся с барельефом "Тюмень - Победителям", узнают о подвигах земляков - Героев Советского Союза, имена которых выгравированы на стене у Вечного огня, почтят минутой молчания погибших в войне, познакомятся с артиллерийскими орудиями времен Великой Отечественной войны. Запись на экскурсию по телефону: 46-11-59.

Соб. инф.