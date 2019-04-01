В Тюменской области стартовала акция "Георгиевская ленточка"

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Более 137 тыс. георгиевских ленточек планируют раздать жителям Тюменской области в рамках патриотической акции, стартовавшей 25 апреля. Она продлится по 9 мая, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В 2019 году участие в акции примут все 26 муниципальных образований региона. Накануне праздника жители области смогут прикрепить к своей одежде Георгиевские ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Пункты выдачи Георгиевских ленточек будут работать во всех муниципальных районах Тюменской области: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах, посвященных празднованию Дня Победы. В 2019 году на территории региона планируют раздать более 137 тыс. лент. Непосредственно в сам День Победы тюменцы смогут получить Георгиевскую ленточку во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут и у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны" с 10 до 15 часов.

Кроме того, в рамках акции в регионе будет организован ряд патриотических мероприятий: уроки памяти о Великой Отечественной войне, литературно-музыкальные композиции и митинги памяти, возложение цветов к обелискам и мемориалам, работа военно-мемориальных команд и тимуровских отрядов и иные мероприятия.

Напомним, на территории Тюменской области впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. Ежегодно участниками акции становится более 50 тыс. жителей региона.