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Тюменцев зовут на отчетный концерт в ЦКиИ "Современник"

Общество, 19:16 26 апреля 2019

из группы "Музыкальный класс "Аплодисменты" ВКонтакте | Фото: из группы "Музыкальный класс "Аплодисменты" ВКонтакте

Отчетный концерт "Время быть первыми" начнется в концертном зале центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 26 апреля в 19 часов, сообщает ЦКиИ "Современник".

Перед гостями выступят творческая группа "Современник", секция черлидинга "Чирданс", представители музыкального класса "Аплодисменты", вокальная студия "Успех", ансамбль современного танца "Экспромт" и другие. Также тюменцы увидят номера цирковой студии "Сказочный мир" и театра игры "Авангард".

Сбор гостей намечен на 18 часов 30 минут. Вход свободный.

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# концерт , музыка , песни

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