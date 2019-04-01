Тюменцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цветы к мемориальной доске Аркадия Гущина и к памятнику Борису Щербине возложили горожане в Тюмени 26 апреля. Мероприятия были посвящены 33-й годовщине со дня крупнейшей в мире аварии на Чернобыльской АЭС.

Член совета Тюменской областной общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль", гвардии полковник в отставке Александр Чусовитин отметил, что дату 26 апреля необходимо помнить и не забывать подвиг тех, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всего в операциях на атомной электростанции участвовали более 1 тыс. 250 тюменцев. Сегодня в областном центре проживают более 600 человек, ликвидировавших последствия аварии.

"С 12 мая по 26 июля 1986 года я находился в Чернобыле, - вспоминает гвардии полковник в отставке Александр Чусовитин, - Был начальником штаба сводного инженерно-технического батальона. Запомнился эпизод, когда некоторые из ликвидаторов падали в обморок на инструктаже, ведь никто не знал, что такое радиация, нам объясняли, что это невидимый враг".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодно 26 апреля общественники Союза "Чернобыль" по сложившейся традиции сначала возлагают цветы к памятной доске генерал-лейтенанта Аркадия Гущина, затем направляются к памятнику Борису Щербину в сквере им. Немцова, а также посещают молебен в память о жертвах радиации.

Николай Ступников