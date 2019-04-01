В госпитале для ветеранов войн началась подготовка к 9 Мая

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В День Победы в госпитале для ветеранов войн будут танцевать вальс. Традиционно 9 Мая здесь царит особая атмосфера: сотрудники надевают военную форму, приглашают гармониста, стилизуют интерьер в духе того времени.

Как рассказал главный врач областного госпиталя для ветеранов войн Альберт Юсупов, в течение года с медучреждением сотрудничают профессиональные и самодеятельные коллективы, ветеранские организации, школьники.

"На творческие встречи и концерты наши пациенты ходят словно на работу. В госпитале они получают внимание, которого часто им не хватает дома. В День Победы играют вальс, и ветераны танцуют. Многие и сами выступают: читают наизусть стихи, поют песни", - отметил он.

В госпитале проходят лечение участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженики тыла, узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда.

"В госпитале 85 коек. За год нашими пациентами становятся около тысячи тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, а всего лечение получают 2,5 тысячи человек. В 2019 году расширим коечный фонд на десять мест, и за год у нас поправят здоровье на 300 ветеранов больше", - рассказал Альберт Юсупов.

Кроме того, в госпитале ветераны могут получить консультацию любого профильного специалиста и стоматологическую помощь. "В Тюменской области трехуровневая система оказания медицинской помощи. Врачебное сопровождение ветераны получают по месту жительства в поликлиниках и стационарах. Специализированную помощь оказывают как в нашем госпитале, так и в кардиологическом диспансере областной клинической больницы, в Тюменском кардиологическом научном центре", - сообщил Альберт Юсупов в интервью газете "Тюменская область сегодня".