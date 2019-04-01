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Полицейские рассказали уватским школьникам об опасностях управления скутерами и мотоциклами

Общество, 16:39 28 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Об особенностях управления мотоциклами и скутерами рассказали школьникам сотрудники отдела ГИБДД Уватского района.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, с наступлением тепла количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и скутеров возросло. Самое страшное, что зачастую за рулем вышеперечисленных транспортных средств оказываются несовершеннолетние дети до 16 лет. Они не только не имеют прав на управление транспортными средствами данного типа, но и не обладают соответствующими знаниями правил дорожного движения .В силу юного возраста подростки могут не оценить опасность дорожной обстановки и стать жертвой собственной беспечности.

Подполковник полиции Сергей Кравцов напомнил ребятам, что управлять мопедами и скутерами разрешено в возрасте не ранее 16 лет, а мотоциклами- не ранее 18 лет, при условии наличия водительского удостоверения, подтверждающего право управления транспортными средствами данной категории. Подросткам показали фильмы, наглядно демонстрирующие последствия нарушения правил дорожного движения скутеристами.

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# дорожная безопасность , мотоциклисты , несовершеннолетние , ПДД , скутер , Уватский район , УМВД России по Тюменской области , школьники

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