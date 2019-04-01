Тюменских пенсионеров зовут на очередной "Бабушкин Workout"

| Фото: из группы "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" ВКонтакте

Очередное занятие в рамках нового спортивного проекта "Бабушкин Workout" пройдет на футбольном корте на ул. Широтная, 152, 16 мая сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Первая встреча пожилых тюменцев с инструкторами состоялась 24 апреля в сквере Комсомольский. На нее пришли около 30 пенсионеров.

Занятия будут проводить еженедельно. В рамках проекта разработаны несколько специальных программ уличных тренировок. В дальнейшем их будут проводить волонтеры-инструкторы в возрасте 55+, которые ранее прошли обучение у тренеров различных фитнес-клубов и спортзалов города.

Занятия будут проходить на разных площадках города — парках, скверах, набережной. Активные пенсионеры будут проводить тренировку для всех желающих.