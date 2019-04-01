В Тюмени на первое занятие "Бабушкин Workout" пришли тридцать пенсионеров

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Около 30 пенсионеров приняли участие в первом занятии в рамках нового спортивного проекта "Бабушкин Workout" в сквере Комсомольский 24 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала руководитель отдела по связям с общественностью областного геронтологического центра Ирина Богунова.

Пожилых людей ждали зумба, фитбол, бачата, занятия со скоростными скакалками, фитнес-резинками и бодибарами. Разобраться в спортивных направлениях пенсионерам помогли тренеры. Как отметила Ирина Богунова, фишка проекта заключается в том, что инструкторы тоже пенсионного возраста. До начала проекта они прошли специальную подготовку у партнеров проекта, профессиональных инструкторов.

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

"Немного подвела погода, пошел дождь. Но, несмотря на это, к нашим пенсионерам присоединились дети, которые гуляли и катались здесь", — рассказала Ирина Богунова.

Часть пенсионеров, которые приняли участие в старте проекта "Бабушкин Workout", - волонтеры, другие откликнулись на объявление о наборе в новый проект. "Мы призывали горожан пенсионного возраста. В результате получилась команда, которую обучили. Присоединиться к нашему проекту может любой пенсионер, не поздно записаться и сейчас", — сказала руководитель отдела по связям с общественностью областного геронтологического центра.

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Ирина Богунова отметила, что проект рассчитан не только на пенсионеров. Он направлен и на то, чтобы объединить все поколения. Дети, работающие люди. Проект масштабный.

Очередную зарядку организаторы обещают провести в Восточном микрорайоне после майских праздников. В будущем пожилым жителям областной столицы предложат занятия на брусьях, турниках — все, что положено в рамках воркаута.

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Мероприятия на свежем воздухе планируют устраивать еженедельно. Места проведения будут постоянно меняться.

Расписание занятий в скором времени появится на сайтах благотворительного фонда "Старшее поколение", Областного геронтологического центра, а также в группе "Старшее поколение" ВКонтакте.

Инна Пахомова