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Уватские пожарные переходят на усиленный вариант несения службы

Общество, 17:38 29 апреля 2019

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Подразделения 23 отряда федеральной противопожарной службы переведут в режим функционирования повышенной готовности с 30 апреля, сообщает администрация Уватского района.

"К реагированию в круглосуточном режиме будут находиться восемь единиц основной пожарной техники и 12 человек личного состава. В случае необходимости в расчет введут еще шесть единиц резервной техники, а количество личного состава увеличат до 50 человек", - рассказал начальник пожарной службы района Сергей Охапкин.

Сотрудники пожарного надзора накануне празднования Дня Победы проверили 16 объектов культуры. Проведены дополнительные обследования мест с массовым пребыванием: здание районной администрации, храмы в Увате, Туртасе и Демьянке и мечеть в деревне Уки.

В планах специалистов - проверить объекты отдыха при подготовке к летнему оздоровительному сезону 2019 года.

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# пожарные , Уватский район

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