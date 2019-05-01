Ишимцы собираются на первомайскую демонстрацию

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Около 6 тыс. жителей Ишима примут участие в первомайской демонстрации - традиционном шествии трудовых коллективов и организаций, сообщает пресс-служба городской администрации.

В честь Дня весны и труда жители города пройдут от железнодорожного вокзала до стадиона "Центральный". В общий строй встанут сотрудники госучреждений, городской и районной администрации, профсоюзные лидеры, работники агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортных предприятий, социальной сферы, средств массовой информации, студенты и школьники.

Построение колонн начнется на Привокзальной площади в 9 часов 30 минут. В 10 часов будет дан старт движению в направлении стадиона, где пройдет митинг. Организатором первомайского шествия выступает объединение организаций профсоюзов Ишима и Ишимского района.

Соб. инф.