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Ишимцы собираются на первомайскую демонстрацию

Общество, 09:08 01 мая 2019

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Около 6 тыс. жителей Ишима примут участие в первомайской демонстрации - традиционном шествии трудовых коллективов и организаций, сообщает пресс-служба городской администрации.

В честь Дня весны и труда жители города пройдут от железнодорожного вокзала до стадиона "Центральный". В общий строй встанут сотрудники госучреждений, городской и районной администрации, профсоюзные лидеры, работники агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортных предприятий, социальной сферы, средств массовой информации, студенты и школьники.

Построение колонн начнется на Привокзальной площади в 9 часов 30 минут. В 10 часов будет дан старт движению в направлении стадиона, где пройдет митинг. Организатором первомайского шествия выступает объединение организаций профсоюзов Ишима и Ишимского района.

Соб. инф.

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# Ишим , Ишимский район , первомай

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