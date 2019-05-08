В центре Тюмени появятся дополнительные контейнеры для сбора мусора

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

24 дополнительных бака для сбора твердых коммунальных отходов разместят в Центральном административном округе областной столицы. Увеличить количество емкостей решено по инициативе администрации города Тюмени.

Как сообщает пресс-служба ООО "ТЭО", мусоросборники будут размещены в местах наибольшего скопления людей: на улицах Герцена, Орджоникидзе, Республики, Первомайской и Ленина. Во время массовых мероприятий у каждого будет возможность донести мусор до контейнера, а не бросить по дороге.

Отметим, в связи с ограничением движения транспорта в центре Тюмени для проведения праздника регоператор 9 мая меняет график работы спецтехники. Утром автомобили в первоочередном порядке вывезут отходы из зоны перекрытия, а далее последуют по установленному маршруту. По ряду адресов принято решение обеспечить дополнительные вывозы отходов, чтобы мусоросборники не были переполнены.