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В День Победы тюменские моржи устроят заплыв

Общество, 09:57 08 мая 2019

клуб зимнего плавания и закаливания "Кристалл" | Фото: клуб зимнего плавания и закаливания "Кристалл"

Около 100 заявок поступило в оргкомитет заплыва моржей и "Марша здоровья", которые пройдут в Тюмени 9 Мая. Торжественное открытие на площади у музея "Городская дума" в 13 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Эти мероприятия ежегодно собирают множество спортсменов и любителей активного образа жизни. К участию к заплыву моржей допускаются юноши и девушки от 15 лет и старше, состоящие в клубах и секциях закаливания и зимнего плавания.

В "Марше здоровья" участвовать смогут все желающие. Колонна пойдет с палками для ходьбы, которые можно будет принести с собой или получить при регистрации, оставив в залог документ, удостоверяющий личность.

"В морозную погоду в холодную воду заходить легче. Сейчас, когда на улице тепло, а вода около 10-12 градусов, зайти в нее тяжелее даже закаленному человеку. Тем не менее, мы активно готовимся к заплыву и ожидаем, что к нам традиционно присоединятся новички", - отметил председатель клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл" Сергей Сидоров.

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# День Победы , заплыв , моржи

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