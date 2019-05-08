Тюменские поликлиники изменят график работы в праздники

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

График работы тюменских поликлиник изменится в связи с праздничными выходными с 9 по 12 мая, сообщает городской комитет здравоохранения.

8 мая будет коротким предпраздничным днем, поликлиники будут работать на час меньше обычного графика.

9 и 12 мая прием больных будут вести дежурные врачи с 9 до 12 часов, будет работать перевязочный и процедурный кабинеты.

10 и 11 мая дежурные врачи смогут принять больных с 9 до 16 часов. Будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов, клиники-диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов по графику.

Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации.

При возникновении экстренных, жизнеугрожающих состояний тюменцы могут обращаться в скорую помощь по телефонам 03 и 103. При возникновении неотложных состояний у старшего врача скорой помощи можно получить информацию о дежурных приемных отделениях для самостоятельного обращения по телефону 50–99–00.