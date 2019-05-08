Иностранные студенты ТИУ взяли бронзу в соревнованиях по мини-футболу

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Бронзу в соревнованиях по мини-футболу завоевали иностранные студенты ТИУ, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Учащиеся из разных стран приняли участие в соревнованиях "SIGMA International League – 2019" среди иностранных студентов вузов Тюмени. За победу сражались семь команд в течение месяца по круговой системе. Каждый матч проходил в сложной борьбе.

Команда ТИУ-1 взяла бронзу, команда ТИУ-2 расположилась на четвертом месте. Победителем турнира стали студенты из ТВВИКУ-1, на втором месте ТюмГУ-2.

"Наши команды выдали зрелищный футбол, показали хорошие результаты. Стоит отметить, что в каждой команде допускалось не более двух российских игроков", — отметил тренер сборных ТИУ Евгений Чикишев.