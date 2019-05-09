В сквере Победы развернули полевой лагерь Красной армии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивную экспозицию с развернутым лагерем Рабоче-крестьянской Красной армии представили тюменцам в сквере Победы 9 Мая. Горожане смогли увидеть, как жили солдаты в полевых условиях в 1945 году.

Полевой лагерь реконструкторы — члены клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса" — разбили прямо на газоне. Напротив от него расположилась сцена, на которой выступали музыкальные коллективы с патриотическими композициями. Неподалеку была организована выставка, на которой тюменцы могли увидеть оружие и предметы, которыми пользовались солдаты.

По словам руководителя клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса" Дмитрия Вотинцева, экспозиция позволяет тюменцам увидеть историю Великой Отечественной войны наглядно — зачастую подобные вещи люди видят только в кино. "Наш клуб "Фронтовая полоса" занимается реконструкцией 229 стрелковой дивизии. В нее входили наши земляки. Конкретно мы реконструируем 272 разведывательную роту. У многих из нас деды были разведчиками. Сибиряков очень ценили как настоящих воинов", — поделился руководитель Клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса" Дмитрий Вотинцев.

По его словам, все, что можно увидеть на экспозиции, является аутентичными предметами истории. Это полевой телефон, радио, кинопроектор. Дмитрий Вотинцев сказал, что члены клуба пытались создать атмосферу подразделения Красной армии, которая двигалась по Европе — к Берлину.

На открытие экспозиции приехали и гости из Кургана. Руководитель группы военно-исторической реконструкции "Курганъ" Андрей Соколов рассказал, что с тюменскими реконструкторами они знакомы очень давно, вместе выезжают на тематические фестивали в другие регионы. Так, в 2017 году курганцы с тюменцами ездили на фестиваль "Заоблачный фронт", посвященный 75-летию начала битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне.

| Фото: ИА "Тюменская линия": Андрей Соколов в очках 1942 года | Фото: ИА "Тюменская линия": Андрей Соколов в очках 1942 года

В Тюмень представители группы военно-исторической реконструкции "Курганъ" привезли радио, радиостанцию, стереотрубу, полевые телефоны, чайник. От курганцев была представлена женщина-снайпер. "Женщины в РККА служили наряду с мужчинами, — отметил Андрей Соколов. — Они были не только санитарками". Также здесь можно было увидеть представителей разведки с трофейным оружием MP-40.

Работа экспозиции сопровождалась музыкальными номерами. В перерывах между ними реконструкторы знакомили горожан с экспонатами, предметами и рассказывали интересные факты о них.

Над проектом реконструкторы трудились с начала 2018 года — собирали предметы быта, элементы утвари, снаряжения, вооружения, изучали информацию о том, как жили солдаты при передвижении войск.

Инна Пахомова