Тюменцам представят экспозицию с полевым лагерем РККА

| Фото: клуба военно-исторической реконструкции «Фронтовая полоса» | Фото: клуба военно-исторической реконструкции «Фронтовая полоса»

Интерактивная экспозиция с развернутым лагерем Рабоче-крестьянской Красной армии позволит тюменцам представить, как жили солдаты в полевых условиях в 1945 году. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал руководитель Клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса" Дмитрий Вотинцев.

Праздничное мероприятие, на котором можно будет увидеть интерактивную экспозицию с развернутым полевым лагерем РККА по образцу 1945 года, начнется в сквере Победы (проезд 9 Мая, 2) 9 мая в 14 часов.

По словам Дмитрия Вотинцева, тюменцы и гости города смогут увидеть площадку с макетами вооружения, предметами быта, соответствующими эпохе. На мероприятии будут присутствовать около десяти представителей клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса" в форме. Одни расскажут горожанам об экспонатах. Другие члены клуба будут задействованы непосредственно в экспозиции — в полевом лагере. Там установят палатки, агитационный щит. Здесь же можно будет увидеть и предметы быта, например, полевую печку, чайник. По словам руководителя клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса", экспозиция будет полностью отражать жизнь солдата в полевых условиях весной 1945 года — в преддверии Победы.

"Именно в Тюмени мы этот проект реализуем в первый раз. До этого наш клуб принимал участие в тематических фестивалях реконструкторов в других регионах. Так как в Тюмени мероприятия такого плана не проводятся, мы решили сами организовать подобное. Сейчас мы начинаем создавать передвижные экспозиции, в дальнейшем планируем превратить это в полномасштабный фестиваль с элементами военно-исторической реконструкции", — рассказал руководитель клуба военно-исторической реконструкции "Фронтовая полоса" Дмитрий Вотинцев.

Над проектом тюменцы трудились с начала 2018 года — собирали предметы быта, элементы утвари, снаряжения, вооружения, изучали информацию о том, как жили солдаты при передвижении войск. "Мы решили создать полевой лагерь, как кусочек жизни солдата. На протяжении полутора лет мы поднимали информацию, необходимые предметы искали у коллекционеров, на блошиных рынках. Мы по крупицам создавали объект, который теперь наконец можно показать тюменцам", — поделился Дмитрий Вотинцев.

Также в ходе праздничного мероприятия, которое развернется в сквере Победы, детские коллективы исполнят композиции времен Великой Отечественной войны.

Инна Пахомова