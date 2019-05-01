Тюменка ответит за уничтожение имущества сожителя

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменские полицейские задержали 31-летнюю безработную жительницу областной столицы, которая умышленно уничтожила ноутбук своего сожителя, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Во время проверки правоохранители установили, что в квартире по ул. Московский тракт произошел конфликт между сожителями. 42-летний потерпевший не стал выяснять отношения и отправился на работу. Оставшись одна, тюменка решила отомстить сожителю, испортив его имущество. Женщина взяла со стола ноутбук, сломала его на две части, затем бросила на пол и начала топтать устройство ногами. После этого злоумышленница выбросила ноутбук, а своему сожителю сообщила, что отдала его на время общему знакомому. Спустя несколько дней она призналась в содеянном. Сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК России "Умышленное уничтожении имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.