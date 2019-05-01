Александр Моор работает в Китае в составе официальной делегации УФО

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Официальная делегация УФО под руководством полномочного представителя президента в УФО Николая Цуканова представляет Россию на четвертом Международном ЭКСПО Шелкового пути в г. Сиань Китайской Народной Республики.

В деловой программе форума принимают участие пять губернаторов регионов УФО, представители бизнес-сообщества и творческие коллективы.

Российская Федерация и Королевство Камбоджа стали почетными гостями выставки, главная тема которой – "Новая эпоха, новая модель, новое развитие".

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с коллегами посетил коллективный выставочный стенд Тюменской, Свердловской, Челябинской Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где каждый регион представил свой торгово-экономический, инвестиционный, туристический, образовательный и научный потенциал.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На церемонии открытия ЭКСПО полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что Россия и Китай обладают огромным потенциалом для дальнейшего развития и роста взаимодействия между странами.

"Взаимоотношения между регионами Урала и провинциями Китая сегодня приобретают особую важность, ведь 2018 и 2019 годы названы Годами Российско-Китайского межрегионального сотрудничества. Надеюсь, что наши регионы проведут активную работу по укреплению связей с провинцией Шэньси, обсудят и наметят пути реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и гуманитарной сфере", – подчеркнул Николай Цуканов.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В дни работы форума пройдут круглые столы, посвященные развитию сотрудничества и другие международные симпозиумы по вопросам экономики, торговли, культуры, туризма, образования, содействия инвестициям.

Международная выставка "Шелковый путь" проводится с 2016 года. В мероприятиях 2019 года принимают участие видные политические деятели из более 120 стран мира, более 20 тыс. зарубежных гостей и представителей промышленных предприятий