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Двое молодых людей погибли в ДТП в Тобольском районе

Происшествия, 11:36 13 мая 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое молодых людей погибли в дорожной аварии, произошедшей на автодороге, ведущей в деревню Пенья, в Тобольском районе 12 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

В 4 часа 25 минут на третьем километре дороги автомобиль ВАЗ-2114 въехал в кювет и врезался в березу. В результате погибли водитель — молодой человек 2001 года рождения и пассажир — парень 2000 года рождения.

По предварительным данным, приятели взяли автомобиль у другого человека. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП

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