Двое молодых людей погибли в ДТП в Тобольском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое молодых людей погибли в дорожной аварии, произошедшей на автодороге, ведущей в деревню Пенья, в Тобольском районе 12 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

В 4 часа 25 минут на третьем километре дороги автомобиль ВАЗ-2114 въехал в кювет и врезался в березу. В результате погибли водитель — молодой человек 2001 года рождения и пассажир — парень 2000 года рождения.

По предварительным данным, приятели взяли автомобиль у другого человека. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова