Тюменцы участвуют в Кадетских играх

mil.ru mil.ru

10-классники Тюменского президентского училища участвуют в II открытых Кадетских играх среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств-участников Содружества Независимых Государств с 17 по 19 мая на базе Екатеринбургского суворовского военного училища. Для участия в Екатеринбург приедут около 200 ребят, сообщает пресс-служба Минобороны.

В конкурсной программе примучаствуют также кадеты из Кызылского, Оренбургского президентских училищ, Екатеринбургского, Казанского, Пермского суворовских военных училищ, Омского военного корпуса, Кадетской школы интерната (г.Верхняя Пышма), ВВПОД "Юнармия" (г.Екатеринбург) и Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ или Свердловский кадетский корпус им. капитана 1-го ранга М.В. Банных (пос. Сысерть).

Кадетские игры представляют собой систему очных состязаний, раскрывающих способности обучающихся в творческом применении знаний военной истории и воинских традиций, а также соревнований по военно-прикладным видам спорта.

В течение трех дней ребят ждет активная программа. 17 мая - Смотр-конкурс строя и песни "Строевая выучка", затем обед и конкурс-приветствие "Я горжусь своим училищем" (корпусом)!". Закончит этот день концертно-развлекательная программа. 18 мая - военно-спортивный конкурс "Суворовский марш", который пройдет на Лыжной базе СКА. Он представляет собой эстафету с теоретическими и практическими вопросами. И интеллектуально-развивающий конкурс "Эрудит". Вечером участниками будет просмотрен художественный фильм "Балканский рубеж".

Решающим этапом игр станет конкурс "Кадетский натиск", который пройдет на Свердловском полигоне 19 мая. Воспитанники училищ как отдельно, так и в составе команд преодолеют полосу препятствий по пересеченной местности в порядке эстафеты. В этап включены элементы из спортивно-массового соревнования "Гонка героев".

Победители отборочного этапа представят Центральный военный округ в финале открытых Кадетских игр, которые пройдут в Москве, на базе парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот".