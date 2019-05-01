Галерея застройщиков Тюмени: одобрено Сбербанком

| Фото: Галереи застройщиков | Фото: Галереи застройщиков

Надежность застройщика - один из самых важных критериев при выборе квартиры, особенно если речь идет о проекте со сдачей в эксплуатацию через определенное время. Компании, представленные в Галерее застройщиков Тюмени, имеют высокую степень надежности, они отмечены знаком "Одобрено Сбербанком". У крупнейшего банка страны накоплен огромный опыт проверки как заемщиков, так и строительных компаний.

Что такое аккредитация?

Аккредитация — это оценка вероятности, что строительство дома будет завершено в срок, банк получит залог, а клиент — свою квартиру. Аккредитация новостройки — это одобрение сразу всего строящегося дома. Кроме того, по аккредитованным проектам процесс проведения сделок проходит быстрее.

Как банк проверяет застройщика?

В первую очередь оценивается опыт и репутация застройщика. При аккредитации определяется категория компании: от А до Е.

В категорию А попадают застройщики с наименьшим опытом работы на рынке. Для получения аккредитации им необходимо возвести не менее 30% надземной части проекта. После этого банк проводит оценку финансового состояния таких компаний. Если с этими минимальными требованиями все в порядке, то запускается процесс аккредитации.

Самые опытные и надежные компании попадают в категорию Е. Это застройщики, имеющие 20 и более построенных за последние 10 лет объектов жилой или коммерческой недвижимости. Но даже для таких компаний банк проводит детальный анализ ранее построенных объектов. Это и отличает позицию Сбербанка от других кредитных организаций.

Что именно проверяется в процессе аккредитации?

Банк проверяет опыт работы застройщика на рынке и строительную готовность рассматриваемого объекта. Также во внимание принимаются темпы стройки ранее аккредитованных объектов недвижимости.

Важным фактором является деловая репутация застройщика, которую детально изучает служба безопасности банка. Проверяется, принимала ли участие компания в арбитражных судах. Юридическая служба банка проверяет строительную и земельную документацию, а также соответствие этих данных договору долевого участия. Важно, чтобы в документах строго соблюдались права клиентов и банка.

Таким образом, покупая новостройку в Галерее застройщиков Тюмени, вы можете быть уверенными в том, что выбранный вами дом будет достроен и без проблем введен в эксплуатацию.