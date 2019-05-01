Александр Моор принял участие в совещании по вопросам реализации нацпроектов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании, посвященном ходу реализации национальных проектов, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов.

Эффект от реализации нацпроектов во многом будет определяться решениями, которые принимаются в субъектах Российской Федерации, тем как идет работа по заключению контрактов, соглашений, как выстроено взаимодействие с муниципальными образованиями по полномочиям, которые относятся к их компетенции, уверен Силуанов.

Предполагается, что правительство рассмотрит возможность увеличения объема грантов, выделяемых из федерального бюджета для стимулирования регионов в работе по реализации целей и задач нацпроектов.

На совещании так же рассмотрели подходы к мониторингу и оценке результатов исполнения национальных проектов в регионах и эффективности деятельности губернаторов, а также вопрос по стимулированию территорий за выполнение целей и показателей, обозначенных в нацпроектах.