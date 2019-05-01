В Тюмени медики скорой помощи обсудят перспективы развития экстренной службы

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Областная конференция "Вопросы медицинской эвакуации, маршрутизации и межведомственного взаимодействия" состоится в Тюмени на базе подстанции № 3 (ул. Суходольская, 25) 23 мая, сообщает пресс-служба скорой помощи.

Врачи подведут итоги работы за прошлый год и представят планы на нынешний. Каких результатов удалось добиться и как будет развиваться экстренная служба скорой медицинской помощи, расскажет главный внештатный специалист УФО по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

"Объединение скорой помощи и медицины катастроф в единое юридическое лицо у нас не предполагается, как в других регионах страны. Ключевая наша задача на 2019 год – создание единой информационной системы, которая объединит скорую помощь и территориальные центры медицины катастроф. До конца года планируется отработать программное обеспечение, для того чтобы можно было его тиражировать. Вторая важная часть стратегии – организация медицинской эвакуации пациентов в зависимости от их потребностей и с учетом динамической маршрутизации. Например, в Тюмени есть две медицинские организации, где проводят такое диагностическое исследование, как ангиографию и высокотехнологическое вмешательство для устранения сужения коронарных артерий. Пациента доставят в то медучреждение, где ангиографическая операционная свободна и ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь", - пояснила Лидия Остроумова.

24 мая пройдут соревнования среди фельдшерских общепрофильных бригад скорой помощи юга области. В них примут участие 11 команд из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Уватского, Вагайского, Голышмановского, Омутинского, Казанского, Нижнетавдинского районов.

Конкурсанты покажут свое мастерство в трех практических этапах: окажут помощь условному пострадавшему в ДТП, спасут от внезапной смерти, проведут внутрикостный доступ через большеберцовую кость с помощью специального оборудования. Время на выполнение конкурсных заданий строго ограничено – 25 минут.

Победителей и призеров конкурса наградят дипломами, кубками и денежной премией.