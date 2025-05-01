Тюменцам рассказали, как собирали экспозицию центра деревянного зодчества

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Историк + Художник" прошла в Центре деревянного зодчества в Доме Рубцовой по ул. Дзержинского 17 мая. Ее провели Светлана Буджерак и Елена Кармакова. Мероприятие приурочили ко Всероссийской акции "Ночь музеев".

В основе выставки – история Тюменской школы барокко в элементах деревянных наличников, книгах, предметах быта и другом.

"Этот центр создан с миссией – обратить внимание на сохранение. То, что создано более 100 лет назад, хрупкое и может утрачиваться. И здесь есть экспонат – фрагмент угла деревянного дома с улицы Ямской. Он спасен буквально из-под колес бульдозера. Витрины выставки повторяют образ наличника. В этом помогли художники Борис Трофимов и Елена Кармакова", - сообщила историк, заведующая Литературно-краеведческого центра, автор экспозиции Светлана Буджерак.

Центр находится в месте сосредоточения объектов деревянного зодчества. Многие из них имеют статус объектов культурного значения. Поэтому сам по себе центр деревянного зодчества – это точка входа в историю тюменской резьбы. Светлана Буджерак пообещала, что помимо первой встречи с гостями в "Ночь музеев", она готова к сотрудничеству, проведению тематических экскурсий.

Художник-иллюстратор, фрилансер Елена Кармакова обратила внимание: этот дом разговаривает с посетителями разными языками. Это фотографии, иллюстрации, тексты, люди говорящие - экскурсоводы, предметы быта, панель с сайтом, мультимедиа.

"Самая любимая для меня тема – архитектура. Седьмой год выходит сборник из рисунков городов художников 23 стран мира и там есть наша Тюмень. Открытки и пазлы изготавливаю со старинными домами. Здесь в экспозиции написанные акварелью объекты, на которые мы хотим обратить внимание. Их нужно беречь и лелеять", - заметила Елена.

Впервые в Центре деревянного зодчества было много посетителей. Организаторы устроили квесты, экскурсии для детей и взрослых. Мастер-классы по резьбе провели Вадим и Святослав Шитовы. На втором этаже находится их небольшая мастерская.

Директор Центра русской культуры и подразделения "Центр деревянного зодчества" Татьяна Ухман сказала, что в планах учреждения – проведение различных лекций на тему истории тюменской резьбы, архитектуры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Планируем проведение творческих вечеров, просмотр фильмов. Открыты к диалогу с желающими, с представителями креативных индустрий", - добавила Татьяна.

Анонсы мероприятий будут размещать в группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева