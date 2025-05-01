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Тюменцам рассказали, как собирали экспозицию центра деревянного зодчества

Общество, 21:17 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Историк + Художник" прошла в Центре деревянного зодчества в Доме Рубцовой по ул. Дзержинского 17 мая. Ее провели Светлана Буджерак и Елена Кармакова. Мероприятие приурочили ко Всероссийской акции "Ночь музеев".

В основе выставки – история Тюменской школы барокко в элементах деревянных наличников, книгах, предметах быта и другом.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Этот центр создан с миссией – обратить внимание на сохранение. То, что создано более 100 лет назад, хрупкое и может утрачиваться. И здесь есть экспонат – фрагмент угла деревянного дома с улицы Ямской. Он спасен буквально из-под колес бульдозера. Витрины выставки повторяют образ наличника. В этом помогли художники Борис Трофимов и Елена Кармакова", - сообщила историк, заведующая Литературно-краеведческого центра, автор экспозиции Светлана Буджерак.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Центр находится в месте сосредоточения объектов деревянного зодчества. Многие из них имеют статус объектов культурного значения. Поэтому сам по себе центр деревянного зодчества – это точка входа в историю тюменской резьбы. Светлана Буджерак пообещала, что помимо первой встречи с гостями в "Ночь музеев", она готова к сотрудничеству, проведению тематических экскурсий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Художник-иллюстратор, фрилансер Елена Кармакова обратила внимание: этот дом разговаривает с посетителями разными языками. Это фотографии, иллюстрации, тексты, люди говорящие - экскурсоводы, предметы быта, панель с сайтом, мультимедиа.

"Самая любимая для меня тема – архитектура. Седьмой год выходит сборник из рисунков городов художников 23 стран мира и там есть наша Тюмень. Открытки и пазлы изготавливаю со старинными домами. Здесь в экспозиции написанные акварелью объекты, на которые мы хотим обратить внимание. Их нужно беречь и лелеять", - заметила Елена.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Впервые в Центре деревянного зодчества было много посетителей. Организаторы устроили квесты, экскурсии для детей и взрослых. Мастер-классы по резьбе провели Вадим и Святослав Шитовы. На втором этаже находится их небольшая мастерская.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Директор Центра русской культуры и подразделения "Центр деревянного зодчества" Татьяна Ухман сказала, что в планах учреждения – проведение различных лекций на тему истории тюменской резьбы, архитектуры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Планируем проведение творческих вечеров, просмотр фильмов. Открыты к диалогу с желающими, с представителями креативных индустрий", - добавила Татьяна.

Анонсы мероприятий будут размещать в группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

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# Вадим Шитов , деревянное зодчество , резьба

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